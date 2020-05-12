Ценные бумаги минфина Азербайджана вызвали значительный спрос

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 33,4 миллиона манатов. Срок оборота составляет 364 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 13 инвесторов подали 21 заявку в ценовом диапазоне от 83,6389 маната (при доходности в 20,06 процента) до 92,3442 маната (8,5 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 90,7183 маната (10,49 процента), а средневзвешенная цена – 91,3749 маната (9,68 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 36,23 миллиона манатов, а объем размещения – 25,74 миллиона манатов.

Дата погашения облигаций - четвертого мая 2021 года.

Участники торгов должны выполнить свои обязательства по приобретению облигаций до 13 мая 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)