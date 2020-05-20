Спрос на ноты ЦБ Азербайджана превысил предложение почти на 70%

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения 28 дней, в ходе которого регулятор привлек у азербайджанских банков 200 миллионов манатов, передает в среду Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение на более чем 68,8 процента – 10 инвесторов подали 19 заявок на общую номинальную сумму в 337,66 миллиона манатов. Ценовые предложения составили 99,4773 маната с доходностью от 6,76 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4773 маната (6,76 процента), средневзвешенная цена составила 99,4773 маната (6,76 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Срок погашения нот – 17 июня 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в стране. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 20 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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