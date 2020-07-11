Растет доля предприятий ненефтяной сферы в ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последнее время в ВВП Азербайджана растет доля предприятий ненефтяной сферы, занятых выпуском продукции глубокой переработки.

Об этом сказала Trend исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при министерстве экономики Азербайджана Арзу Гусейнова.

Вместе с тем по ее словам, также наблюдается рост доли предприятий смежных отраслей.

"В январе-мае 2020 года действующие в стране предприятия, организации и индивидуальные предприниматели произвели ВВП на 27,5 миллиарда манатов, что на 1,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Азербайджане на долю промышленности приходится 37,7 процента ВВП. Конечно, в значительной степени промышленный потенциал Азербайджана формируется за счет производств нефтегазового комплекса", - сказала она.

Говоря о проводимых в стране реформах, Гусейнова подчеркнула, что экономические преобразования уже дают результаты.

"Именно поэтому Всемирный банк включил Азербайджан в список 20 наиболее реформаторских стран в 2019 году (Doing Business)",- сказала она.

Гусейнова подчеркнула, что основной целью реформ является развитие сельскохозяйственного и непромышленного секторов.

"После проведенных в стране реформ экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана начал расти. С другой стороны, для преодоления замедления экономического развития, вызванного пандемией, правительство уделяет приоритетное внимание механизмам поддержки частного сектора", - подчеркнула она.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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