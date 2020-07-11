Драгметаллы в Азербайджане подорожали (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 47,5745 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3048,4043 маната, что на два процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 29 июня 3015,894 6 июля 3015,018 30 июня 3011,193 7 июля 3032,868 1 июля 3032,103 8 июля 3051,5255 2 июля 3005,83 9 июля 3080,0175 3 июля 3016,718 10 июля 3062,5925 Средняя стоимость за неделю 3016,35 Средняя стоимость за неделю 3048,4043

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 1,0227 маната (3,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 31,2666 маната, что на 2,2 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 29 июня 30,4437 6 июля 30,6237 30 июня 30,3682 7 июля 30,9817 1 июля 30,9891 8 июля 31,1109 2 июля 30,477 9 июля 31,9701 3 июля 30,6249 10 июля 31,6464 Средняя стоимость за неделю 30,5806 Средняя стоимость за неделю 31,2666

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 35,088 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1417,715 маната, что на 1,5 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 29 июня 1384,463 6 июля 1383,664 30 июня 1393,975 7 июля 1402,1175 1 июля 1413,465 8 июля 1431,179 2 июля 1401,225 9 июля 1452,8625 3 июля 1384,88 10 июля 1418,752 Средняя стоимость за неделю 1395,602 Средняя стоимость за неделю 1417,7150

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане выросла на 47,8890 маната (1,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3286,7817 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 29 июня 3221,22 6 июля 3259,138 30 июня 3262,963 7 июля 3288,7945 1 июля 3286,287 8 июля 3288,7945 2 июля 3260,906 9 июля 3290,1545 3 июля 3247,85 10 июля 3307,027 Средняя стоимость за неделю 3255,8452 Средняя стоимость за неделю 3286,7817

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva