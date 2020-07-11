Драгметаллы в Азербайджане подорожали (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 47,5745 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3048,4043 маната, что на два процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
29 июня
|
3015,894
|
6 июля
|
3015,018
|
30 июня
|
3011,193
|
7 июля
|
3032,868
|
1 июля
|
3032,103
|
8 июля
|
3051,5255
|
2 июля
|
3005,83
|
9 июля
|
3080,0175
|
3 июля
|
3016,718
|
10 июля
|
3062,5925
|
Средняя стоимость за неделю
|
3016,35
|
Средняя стоимость за неделю
|
3048,4043
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подорожала на 1,0227 маната (3,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 31,2666 маната, что на 2,2 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
29 июня
|
30,4437
|
6 июля
|
30,6237
|
30 июня
|
30,3682
|
7 июля
|
30,9817
|
1 июля
|
30,9891
|
8 июля
|
31,1109
|
2 июля
|
30,477
|
9 июля
|
31,9701
|
3 июля
|
30,6249
|
10 июля
|
31,6464
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,5806
|
Средняя стоимость за неделю
|
31,2666
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 35,088 маната (2,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1417,715 маната, что на 1,5 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
29 июня
|
1384,463
|
6 июля
|
1383,664
|
30 июня
|
1393,975
|
7 июля
|
1402,1175
|
1 июля
|
1413,465
|
8 июля
|
1431,179
|
2 июля
|
1401,225
|
9 июля
|
1452,8625
|
3 июля
|
1384,88
|
10 июля
|
1418,752
|
Средняя стоимость за неделю
|
1395,602
|
Средняя стоимость за неделю
|
1417,7150
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане выросла на 47,8890 маната (1,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3286,7817 маната, что на 0,9 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
29 июня
|
3221,22
|
6 июля
|
3259,138
|
30 июня
|
3262,963
|
7 июля
|
3288,7945
|
1 июля
|
3286,287
|
8 июля
|
3288,7945
|
2 июля
|
3260,906
|
9 июля
|
3290,1545
|
3 июля
|
3247,85
|
10 июля
|
3307,027
|
Средняя стоимость за неделю
|
3255,8452
|
Средняя стоимость за неделю
|
3286,7817
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva