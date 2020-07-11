ЦБА и Фондом страхования вкладов принимаются меры по обеспечению возврата средств вкладчикам закрывшихся банков

БАКУ /Trend/ - Центральным банком Азербайджана и Фондом страхования вкладов принимаются все необходимые меры по обеспечению возврата средств в установленном законодательством порядке вкладчикам, столкнувшимся с проблемами в закрытых банках ОАО "Atabank", ОАО "Amrahbank" ,ОАО "AG Bank" и ОАО "NBC Bank".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Как известно, лицензии ОАО "Atabank", ОАО "Amrahbank" ,ОАО "AG Bank" и ОАО "NBC Bank" были аннулированы Центральным банком в связи с полной потерей капиталов, неисполнением обязательств перед кредиторами, а также за искажение отчетности.

Согласно решениям административной коллегии Бакинского апелляционного суда от 28 апреля и 14 мая 2020 года, указанные банки объявлены банкротами, их ликвидатором назначен Фонд страхования вкладов (ФСВ).

«Реестр сделок по закрытым банкам передан в ФСВ. Процесс выплаты компенсаций по защищенным вкладам был начат в короткие сроки. Решением попечительского совета фонда для выплаты компенсаций по вкладам ОАО "Atabank", ОАО "Amrahbank" был выбран ОАО «Kapitalbank», а по ОАО "AG Bank" и ОАО "NBC Bank" – ОАО “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”», - отмечается в информации.

Согласно данным, начиная с первого июня 2020 года по вкладам в ОАО "Atabank" и ОАО "Amrahbank" начата выплата компенсаций по вкладам до 30 тысяч манатов, а с первого июля 2020 года - по вкладам свыше 30 тысяч манатов.

«Начиная с 16 июня 2020 года в по вкладам в ОАО “AG Bank” и ОАО "NBC Bank" выплачиваются компенсации по вкладам до 30 тысяч манатов, а с 15 июля 2020 года начнется выплата компенсаций по вкладам свыше 30 тысяч манатов», - говорится в сообщении.

В ЦБА отмечается, что в целом на сегодняшний день 12,9 тысячам вкладчиков выплачено компенсаций на сумму 229,7 миллиона манатов.

«В процессе отзыва лицензий банков и их ликвидации Центральный банк и ФСВ обнаружили нарушения. 27 января 2020 года была применена корректирующая мера, направленная на то, чтобы полностью прекратить прием депозитов от физических лиц. Однако ОАО "NBC Bank" не выполнил предписание по дополнительным корректирующим мерам, и эти факты были выявлены временным администратором, назначенным Центральным банком. Наряду с отсутствием капитала и другими факторами, этот фактор был учтен при отзыве лицензии банка», - подытожили в ЦБА.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva