Золото в Азербайджане дорожает (ОБЗОР)

Финансы 31 июля 2020 10:23 (UTC+04:00)
Золото в Азербайджане дорожает (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 50,567 маната (4,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3311,806 маната, что на 5,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота

20 июля

3075,4105

27 июля

3285,199

21 июля

3090,3025

28 июля

3307,078

22 июля

3156,424

29 июля

3319,182

22 июля

3177,1555

30 июля

3335,766

23 июля

3206,8035

31 июля

-

Средняя стоимость за неделю

3141,219

Средняя стоимость за неделю

3311,806

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,0051 маната (менее 0,01 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,3315 маната, что на 13,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра

20 июля

32,8423

27 июля

41,0151

21 июля

34,386

28 июля

42,0879

22 июля

37,9967

29 июля

41,2131

22 июля

38,5636

30 июля

41,01

23 июля

38,4056

31 июля

-

Средняя стоимость за неделю

36,4388

Средняя стоимость за неделю

41,3315

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 23,094 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1590,546 маната, что на 6,6 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины

20 июля

1429,6065

27 июля

1601,196

21 июля

1436,2195

28 июля

1590,835

22 июля

1494,8695

29 июля

1592,05

22 июля

1558,7045

30 июля

1578,102

23 июля

1539,826

31 июля

-

Средняя стоимость за неделю

1491,845

Средняя стоимость за неделю

1590,546

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане упала на 180,846 маната (4,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3794,8824 маната, что на 6,3 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия

20 июля

3436,873

27 июля

3816,687

21 июля

3488,706

28 июля

3864,6695

22 июля

3644,936

29 июля

3862,332

22 июля

3645,429

30 июля

3635,841

23 июля

3633,9455

31 июля

-

Средняя стоимость за неделю

3569,9779

Средняя стоимость за неделю

3794,8824

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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