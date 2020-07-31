Золото в Азербайджане дорожает (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 50,567 маната (4,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3311,806 маната, что на 5,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 20 июля 3075,4105 27 июля 3285,199 21 июля 3090,3025 28 июля 3307,078 22 июля 3156,424 29 июля 3319,182 22 июля 3177,1555 30 июля 3335,766 23 июля 3206,8035 31 июля - Средняя стоимость за неделю 3141,219 Средняя стоимость за неделю 3311,806

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,0051 маната (менее 0,01 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,3315 маната, что на 13,4 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 20 июля 32,8423 27 июля 41,0151 21 июля 34,386 28 июля 42,0879 22 июля 37,9967 29 июля 41,2131 22 июля 38,5636 30 июля 41,01 23 июля 38,4056 31 июля - Средняя стоимость за неделю 36,4388 Средняя стоимость за неделю 41,3315

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 23,094 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1590,546 маната, что на 6,6 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 20 июля 1429,6065 27 июля 1601,196 21 июля 1436,2195 28 июля 1590,835 22 июля 1494,8695 29 июля 1592,05 22 июля 1558,7045 30 июля 1578,102 23 июля 1539,826 31 июля - Средняя стоимость за неделю 1491,845 Средняя стоимость за неделю 1590,546

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане упала на 180,846 маната (4,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3794,8824 маната, что на 6,3 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 20 июля 3436,873 27 июля 3816,687 21 июля 3488,706 28 июля 3864,6695 22 июля 3644,936 29 июля 3862,332 22 июля 3645,429 30 июля 3635,841 23 июля 3633,9455 31 июля - Средняя стоимость за неделю 3569,9779 Средняя стоимость за неделю 3794,8824

(Автор: Эльдар Джанашвили)