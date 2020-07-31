Золото в Азербайджане дорожает (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подорожала на 50,567 маната (4,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3311,806 маната, что на 5,4 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
20 июля
|
3075,4105
|
27 июля
|
3285,199
|
21 июля
|
3090,3025
|
28 июля
|
3307,078
|
22 июля
|
3156,424
|
29 июля
|
3319,182
|
22 июля
|
3177,1555
|
30 июля
|
3335,766
|
23 июля
|
3206,8035
|
31 июля
|
-
|
Средняя стоимость за неделю
|
3141,219
|
Средняя стоимость за неделю
|
3311,806
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 0,0051 маната (менее 0,01 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,3315 маната, что на 13,4 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
20 июля
|
32,8423
|
27 июля
|
41,0151
|
21 июля
|
34,386
|
28 июля
|
42,0879
|
22 июля
|
37,9967
|
29 июля
|
41,2131
|
22 июля
|
38,5636
|
30 июля
|
41,01
|
23 июля
|
38,4056
|
31 июля
|
-
|
Средняя стоимость за неделю
|
36,4388
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,3315
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 23,094 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1590,546 маната, что на 6,6 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
20 июля
|
1429,6065
|
27 июля
|
1601,196
|
21 июля
|
1436,2195
|
28 июля
|
1590,835
|
22 июля
|
1494,8695
|
29 июля
|
1592,05
|
22 июля
|
1558,7045
|
30 июля
|
1578,102
|
23 июля
|
1539,826
|
31 июля
|
-
|
Средняя стоимость за неделю
|
1491,845
|
Средняя стоимость за неделю
|
1590,546
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане упала на 180,846 маната (4,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3794,8824 маната, что на 6,3 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
20 июля
|
3436,873
|
27 июля
|
3816,687
|
21 июля
|
3488,706
|
28 июля
|
3864,6695
|
22 июля
|
3644,936
|
29 июля
|
3862,332
|
22 июля
|
3645,429
|
30 июля
|
3635,841
|
23 июля
|
3633,9455
|
31 июля
|
-
|
Средняя стоимость за неделю
|
3569,9779
|
Средняя стоимость за неделю
|
3794,8824
(Автор: Эльдар Джанашвили)