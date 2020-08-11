Германия выделяет Грузии финансирование на ряд проектов - министерство

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Германия предоставила Грузии через Банк развития KfW кредит в размере 90 миллионов евро для поддержки Плана реформирования энергетического сектора страны, сообщили Trend в Федеральном министерстве финансов Германии.

"В ближайшие недели планируется предоставить дополнительное финансирование, в том числе 180 миллионов евро на поддержку программы реформ Грузии в области повышения конкурентоспособности грузинской экономики и кредит в 130 миллионов евро на восстановление коммунальной инфраструктуры, а также грант в размере 5 миллионов евро на сопутствующие мероприятия", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, также предусмотрен грант в размере около 19 миллионов евро на поддержку мер правительства по социальной помощи в контексте COVID-19.

Как отметили в министерстве, Федеральное управление финансового надзора Германии согласовало меморандум о взаимопонимании с Грузией в области банковского надзора.

"В целом, Банк развития KfW от имени Федерального правительства Германии в долгосрочной перспективе улучшает условия жизни людей в странах с развивающейся экономикой и поощряет защиту климата и окружающей среды", - добавили в министерстве.

(Автор: Тамилла Мамедова)