Исследование: продажи предметов роскоши в мире в 2020 году могут упасть на 35-45%

Мировые продажи предметов роскоши в 2020 году на фоне пандемии могут упасть на 35-45%, восстановление к докризисным показателям возможно к 2023 году. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Даже самый оптимистичный сценарий предполагает падение продаж предметов роскоши в 2020 году на 35-45%. С учетом высокого уровня неопределенности восстановление отрасли будет постепенным: в худшем случае общий объем продаж в 2021 году может оказаться на 20% ниже, чем в 2019 году, после чего в 2022 году произойдет несколько меньшее снижение. При этом к 2023 году и далее продажи в большинстве категорий все же вернутся к докризисным показателям", - говорится в исследовании.

Согласно опросу BCG, на фоне пандемии даже потребители, тратящие на предметы роскоши более €37 тыс. в год, на которых приходится 31% рынка люксовой продукции, почувствовали влияние кризиса и изменили свое отношение к расходам.