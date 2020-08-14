Азербайджанская инвесткомпания Uni Kapital увеличила прибыль

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания Uni Capital, являющаяся лидером биржевого рынка страны, завершила 2019 год с прибылью в 393,2 тысячи манатов, в то время как по результатам 2018 года прибыль компании составила 300,1 тысячи манатов, сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет организации.

За год прибыль компании выросла на 31 процент.

Согласно финансовому отчету организации, операционные доходы компании составили 1,043 миллиона манатов (рост за год на 32,2 процента).

Расходы, связанные с рабочим персоналом, составили 367,7 тысячи манатов – на 33,4 тысячи манатов больше, чем по итогам предшествующего года. Генеральные и административные расходы компании составили 202,7 тысячи манатов – почти вдвое больше, чем годом ранее.

В итоге операционная прибыль за год составила 473 тысячи манатов против прибыли в 344,66 тысячи манатов в 2018 году.

Непроцентные доходы на конец декабря 2019 года, увеличившись на 0,4 процента, составили 28,3 тысячи манатов, расходы – 22,2 тысячи манатов (рост в 9,4 раза).

Налог на прибыль составил 86,155 тысячи манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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