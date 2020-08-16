Стоимость облигаций SOCAR может возрасти - Ассоциация участников фондового рынка

Финансы 16 августа 2020 08:00 (UTC+04:00)
Стоимость облигаций SOCAR может возрасти - Ассоциация участников фондового рынка

БАКУ /Trend/ - В течение года можно прогнозировать рост цен на облигации госнефтекомпании SOCAR до 1030 долларов США.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации участников фондового рынка (AFBIA) Джейхун Ибрагимов.

По его словам, облигации SOCAR находятся в обращении почти четыре года.

"Мы заметили, что цены на них меняются быстрее, чем на другие ценные бумаги, из-за высокой активности по этим облигациям", - сказал Ибрагимов.

Отметим, что SOCAR 15 июля осуществила 15-й платеж держателям облигаций в размере 1,25 миллиона долларов по процентам.

По данным SOCAR Capital, квартальные выплаты процентов по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов со сроком погашения пять лет, годовой доходностью пять процентов и выплатой процентов каждые три месяца уже переведены на счета держателей облигаций.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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