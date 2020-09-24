Крупнейший банк Австралии выплатит более $924 млн штрафа за отмывание денег

Крупнейшая финансово-кредитная организация Австралии Westpac Group заключила соглашение с правительственным агентством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AUSTRAC) и выплатит штраф в размере $924,6 млн за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщается в заявлении банковской группы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Westpac Group объявляет, что достигла соглашения с AUSTRAC. В соответствии с соглашением, стороны договорились <…> обратиться к Федеральному суду Австралии с просьбой разрешить Westpac выплатить штраф в размере 1,3 млрд австралийских долларов ($924,6 млн) в связи с признанными нарушениями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", - указано в заявлении финансово-кредитной организации.

Согласно информации AUSTRAC, в период с 2013 по 2018 год банк Westpac осуществил более 23 млн финансовых операций, нарушавших установленные государством нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 20 ноября регулятор подал исковое заявление в федеральный суд Австралии и обвинил Westpac в том, что банк предоставил банкам-корреспондентам доступ к национальной платежной системе без проведения надлежащей юридической экспертизы и соответствующих механизмов контроля.

Westpac - один из крупнейших банков Австралии, входящих в "большую четверку" (вместе с ANZ, National Australia Bank, Commonwealth Bank), и второй по величине банк в Новой Зеландии. По состоянию на ноябрь 2011 года Westpac имеет 12,2 млн клиентов и обладает крупнейшей сетью филиалов в Австралии. Также банк является вторым по величине поставщиком ипотечных кредитов и крупнейшим бизнес-кредитором в стране.