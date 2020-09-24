Спрос на облигации AzerGold превысил предложение более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных облигаций ЗАО AzerGold на сумму 10 миллионов долларов США, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По данным ведомства, по облигациям ЗАО AzerGold, выпущенным в обращение методом массового предложения на сумму более 10 миллионов долларов США, было собрано свыше 25 миллионов долларов США. Так, спрос на облигации, размещенные методом конкурентного аукциона, превысил предложение в 2,5 раза.

Всего 40 инвесторов подали 88 заявок на покупку облигаций в ценовом диапазоне 100 манатов (четыре процента) - 102,86 маната (три процента). Облигации эмитированы со сроком обращения 3 года и по ставке купона - 4 процента годовых. Эмиссия разделена на 100 тысяч облигаций номиналом в 100 долларов за ценную бумагу.

Согласно решению эмитента, цена отсечения облигаций была определена в 100,8 маната (3,71 процента), а средневзвешенная цена в 101,75 маната (3,38 процента).

Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 25,6 миллиона долларов, а объем размещенных облигаций по номинальным ценам составил 10 миллионов долларов.

Напомним, что по решению Листингового комитета биржи указанные облигации были включены в листинг в стандартном сегменте рынка.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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