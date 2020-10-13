ЦБ Азербайджана направил письмо с протестом в Центробанк и Сбербанк России (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА), совместно с соответствующими структурами, в рамках своей последовательной деятельности по обеспечению финансового посредничества, постоянно держит в центре внимания меры по борьбе с осуществлением незаконных финансово-банковских операций на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным банка, в связи с этим в разное время были приняты серьезные меры по выявлению фактов, с целью немедленного прекращения этих операций. Финансовые организации, участвующие в незаконных операциях, упомянутых в этих обращениях, были предупреждены о том, что деловые отношения местных финансовых организаций с организациями, осуществляющими незаконную деятельность на оккупированных азербайджанских территориях, будут прекращены. В результате принятых мер эти незаконные операции были предотвращены.

Указанные меры борьбы имеют особую актуальность в данный момент, когда против широкомасштабных провокаций оккупационных сил Армении со стороны Национальной армии Азербайджана проводятся контрнаступательные операции и азербайджанские земли освобождаются от оккупантов. В условиях уверенных побед доблестной азербайджанской армии над врагом и истощения ресурсов противоположной стороны, вражеские силы пытаются собрать помощь для незаконной деятельности из разных уголков мира.

Так, в ходе мониторинга, проведенного Центральным банком Азербайджана, был выявлен факт участия "Сбербанка", действующего в Российской Федерации, в процессе сбора средств для так называемой “НКР”, созданной в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, не признанной и не принятой мировым сообществом.

Установлено, этот сбор средств осуществляется посредством корреспондентских счетов в "Сбербанке" в различной валюте.

В связи с этим Центробанком Азербайджана незамедлительно было направлено письмо с резким протестом как в Центральный банк России, так и в "Сбербанк". В письме, руководствуясь нормами международного права, с учетом важности сформированных отношений сотрудничества между двумя странами и учреждениями, был выражен решительный протест против участия "Сбербанка" в процессе сбора средств для финансирование оккупантов.

Отмечается, что учитывая негативное влияние операций по счетам, открывшимся в "Сбербанке", на процессы, происходящие на оккупированных территориях, Центральный банк Азербайджана оценил этот факт противоречащим интересам Азербайджана и потребовал немедленного прекращения участия в этом процессе "Сбербанка", а также других финансовых учреждений, действующих в Российской Федерации. В письме особо подчеркнуто, что участие в процессе оказания помощи незаконному режиму на территории третьей стороны на фоне с формирующимся позитивным двухсторонним сотрудничеством нанесет серьезный удар по имиджу такого влиятельного банка, как "Сбербанк". Так, осуществление любой экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, не согласованной с правительством Азербайджана, противоречит нормам международного права и законодательству Азербайджана.

Сообщается, что враг, потерпев поражение на оккупированных территориях Азербайджана, всеми средствами совершает и другие провокации по всей стране. Так, от имени банков страны рассылаются поддельные сообщения, электронные письма с целью создания путаницы у клиентов местных банков. Однако, соответствующими органами Азербайджана, в том числе финансово-банковской системой, предпринимаются серьезные меры для предотвращения этих провокаций.

В Центральном банке Азербайджана заключили, что и впредь, в рамках своих полномочий, будут приниматься адекватные меры для обеспечения здорового финансового посредничества, в том числе для предотвращения любой незаконной деятельности на оккупированных территориях.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni