Азербайджанские банки приобрели на валютном аукционе более $62 млн

Финансы 17 ноября 2020 12:37 (UTC+04:00)
Азербайджанские банки приобрели на валютном аукционе более $62 млн

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) 17 ноября 2020 года, реализовал банкам 62,3 миллиона долларов США, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Спрос со стороны банков на аукционе по сравнению с предыдущим показателем снизился на 1,7 процента и был полностью обеспечен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Отметим, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте 2020 года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на иностранную валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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