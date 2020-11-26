Ассоциация страховщиков Азербайджана призывает граждан ежегодно обновлять страховые договоры

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует много способов защиты недвижимости от несчастных случаев, но нет способа полностью обеспечить защиту имущества.

Как сообщил Trend член экспертной группы Ассоциации страховщиков Азербайджана Вюгар Гусейнли, из сложившейся ситуации есть только один выход и это страхование имущества. Этот тип страхования является единственным верным решением для людей, которые хотят жить, не думая о рисках потери имущества по непредвиденным обстоятельствам.

По заявлениям собеседника, Милли Меджлис (парламент) утвердил 24 июля 2011 года закон Азербайджана "Об обязательном страховании". Этот закон был принят с целью создания более полного обеспечения социальной безопасности населения страны. Согласно этому закону все граждане, проживающие на территории Азербайджана, должны обновлять свои страховые договоры каждый год.

Представитель экспертной группы АСА заявил, что поскольку виды страхования являются обязательными, кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф для лиц, не осуществляющих обязательное страхование соответствующих рисков. Так за неисполнение договора обязательного страхования со страховщиком, физическим лицам предусмотрен штраф в размере 30 манатов, должностным лицам - в размере 80 манатов, а юридическим лицам - в размере 200 манатов.

Вюгар Гусейнли заметил, что страховым случаем считается повреждение, уничтожение или потеря в любой другой форме недвижимого имущества в результате наступления страховых рисков.

Распределение страховых тарифов и гарантий по обязательному страхованию жилых домов и квартир:

Город Страховой взнос за 1 год (в манатах) Социальное обеспечение (в тыс. манатах) Баку 50 25 Нахчыван, Гянджа, Сумгаит 40 20 Другие города 30 15

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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