Кредитование промышленности в Азербайджане выросло
БАКУ/Trend/ - По состоянию на начало ноября 2020 года доля кредитов в промышленности и секторе производства в Азербайджане составила 8,3 процентов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка.
По данным ЦБА, в октябре 2020 года объем кредитов в сфере промышленности и в секторе производства составил 1,228 миллиарда манатов.
Рост относительно показателя 2019 года составил 35,8 процентов или же 324 миллиона манатов.
Отметим, что в целом объём кредитования реального сектора на первое ноября составляет 14,78 миллиардов манатов.
По состоянию на начало ноября 2020 года наибольшая доля кредитов в Азербайджане пришлась на сферу домашнего хозяйства, составив 45,8 процентов.
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: @Fidan_Babaeva
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