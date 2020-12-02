Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0535 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 02 декабря 2020 г.: 01 декабря 2020 г.: 02 ноября 2020 г.: 02 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0535 2,0328 1,9774 1,8731 0,0207 0,0761 0,1804 1 российский рубль 0,0224 0,0223 0,0213 0,0264 0,0001 0,0011 -0,0040 1 турецкая лира 0,2171 0,2171 0,2036 0,2956 0 0,0135 -0,0785 1 австралийский доллар 1,2547 1,2521 1,19 1,1514 0,0026 0,0647 0,1033 1 аргентинский песо 0,0209 0,0209 0,0217 0,0284 0 -0,0008 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6568 0,6569 0,6457 0,8062 -0,0001 0,0111 -0,1494 1 бразильский реал 0,3258 0,3173 0,2959 0,4012 0,0085 0,0299 -0,0754 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1114 0,1103 0,1046 0,1161 0,0011 0,0068 -0,0047 100 южнокорейских вон 0,1543 0,1536 0,1496 0,1439 0,0007 0,0047 0,0104 1 чешская крона 0,0781 0,0775 0,0726 0,0733 0,0006 0,0055 0,0048 100 чилийских песо 0,2236 0,2215 0,2197 0,21 0,0021 0,0039 0,0136 1 китайский юань 0,2594 0,2585 0,2542 0,2418 0,0009 0,0052 0,0176 1 датская крона 0,2759 0,2731 0,2656 0,2507 0,0028 0,0103 0,0252 1 грузинский лари 0,512 0,5119 0,5255 0,5731 0,0001 -0,0135 -0,0611 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2192 0,2171 0 0,0001 0,0022 1 индийская рупия 0,0231 0,023 0,0229 0,0237 0,0001 0,0002 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,2818 2,2712 2,1939 2,1956 0,0106 0,0879 0,0862 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0116 0,012 0 0,0004 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2005 0,1987 0,1908 0,1777 0,0018 0,0097 0,0228 1 швейцарский франк 1,891 1,8739 1,8526 1,7003 0,0171 0,0384 0,1907 1 израильский шекель 0,517 0,514 0,4991 0,4893 0,0030 0,0179 0,0277 1 канадский доллар 1,3135 1,3108 1,2738 1,279 0,0027 0,0397 0,0345 1 кувейтский динар 5,5724 5,5636 5,5507 5,5907 0,0088 0,0217 -0,0183 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0044 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,0201 0,0208 0,0234 -0,0001 -0,0008 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1129 0,1122 0,1123 0,1125 0,0007 0,0006 0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4176 0,4168 0,409 0,4068 0,0008 0,0086 0,0108 1 мексиканский песо 0,0849 0,0846 0,0798 0,0869 0,0003 0,0051 -0,0020 1 молдавская лея 0,0986 0,0984 0,0997 0,097 0,0002 -0,0011 0,0016 1 египетский фунт 0,1086 0,1083 0,1083 0,1054 0,0003 0,0003 0,0032 1 норвежская крона 0,193 0,1917 0,1775 0,1845 0,0013 0,0155 0,0085 100 узбекских сомов 0,0163 0,0164 0,0164 0,0179 -0,0001 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4616 0,4539 0,4288 0,4345 0,0077 0,0328 0,0271 1 сингапурский доллар 1,2715 1,2693 1,2428 1,2425 0,0022 0,0287 0,0290 1 саудовский риал 0,4532 0,4533 0,4533 0,4533 -0,0001 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4293 2,4312 2,3998 2,3336 -0,0019 0,0295 0,0957 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0594 0,0557 0 0,0002 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1754 0 -0,0140 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0596 0,0596 0,0597 0,0708 0 -0,0001 -0,0112 100 японских иен 1,6288 1,6286 1,6233 1,5505 0,0002 0,0055 0,0783 1 новозеландский доллар 1,2022 1,1962 1,1213 1,0957 0,0060 0,0809 0,1065

(Автор: Зейни Джафаров)

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