Евро и рубль дорожают к манату

Финансы 2 декабря 2020 09:43 (UTC+04:00)
Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0535 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

02 декабря 2020 г.:

01 декабря 2020 г.:

02 ноября 2020 г.:

02 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0535

2,0328

1,9774

1,8731

0,0207

0,0761

0,1804

1 российский рубль

0,0224

0,0223

0,0213

0,0264

0,0001

0,0011

-0,0040

1 турецкая лира

0,2171

0,2171

0,2036

0,2956

0

0,0135

-0,0785

1 австралийский доллар

1,2547

1,2521

1,19

1,1514

0,0026

0,0647

0,1033

1 аргентинский песо

0,0209

0,0209

0,0217

0,0284

0

-0,0008

-0,0075

1 белорусский рубль

0,6568

0,6569

0,6457

0,8062

-0,0001

0,0111

-0,1494

1 бразильский реал

0,3258

0,3173

0,2959

0,4012

0,0085

0,0299

-0,0754

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1114

0,1103

0,1046

0,1161

0,0011

0,0068

-0,0047

100 южнокорейских вон

0,1543

0,1536

0,1496

0,1439

0,0007

0,0047

0,0104

1 чешская крона

0,0781

0,0775

0,0726

0,0733

0,0006

0,0055

0,0048

100 чилийских песо

0,2236

0,2215

0,2197

0,21

0,0021

0,0039

0,0136

1 китайский юань

0,2594

0,2585

0,2542

0,2418

0,0009

0,0052

0,0176

1 датская крона

0,2759

0,2731

0,2656

0,2507

0,0028

0,0103

0,0252

1 грузинский лари

0,512

0,5119

0,5255

0,5731

0,0001

-0,0135

-0,0611

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2192

0,2171

0

0,0001

0,0022

1 индийская рупия

0,0231

0,023

0,0229

0,0237

0,0001

0,0002

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,2818

2,2712

2,1939

2,1956

0,0106

0,0879

0,0862

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0116

0,012

0

0,0004

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2005

0,1987

0,1908

0,1777

0,0018

0,0097

0,0228

1 швейцарский франк

1,891

1,8739

1,8526

1,7003

0,0171

0,0384

0,1907

1 израильский шекель

0,517

0,514

0,4991

0,4893

0,0030

0,0179

0,0277

1 канадский доллар

1,3135

1,3108

1,2738

1,279

0,0027

0,0397

0,0345

1 кувейтский динар

5,5724

5,5636

5,5507

5,5907

0,0088

0,0217

-0,0183

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0044

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,0201

0,0208

0,0234

-0,0001

-0,0008

-0,0034

100 ливанских фунтов

0,1129

0,1122

0,1123

0,1125

0,0007

0,0006

0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4176

0,4168

0,409

0,4068

0,0008

0,0086

0,0108

1 мексиканский песо

0,0849

0,0846

0,0798

0,0869

0,0003

0,0051

-0,0020

1 молдавская лея

0,0986

0,0984

0,0997

0,097

0,0002

-0,0011

0,0016

1 египетский фунт

0,1086

0,1083

0,1083

0,1054

0,0003

0,0003

0,0032

1 норвежская крона

0,193

0,1917

0,1775

0,1845

0,0013

0,0155

0,0085

100 узбекских сомов

0,0163

0,0164

0,0164

0,0179

-0,0001

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4616

0,4539

0,4288

0,4345

0,0077

0,0328

0,0271

1 сингапурский доллар

1,2715

1,2693

1,2428

1,2425

0,0022

0,0287

0,0290

1 саудовский риал

0,4532

0,4533

0,4533

0,4533

-0,0001

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4293

2,4312

2,3998

2,3336

-0,0019

0,0295

0,0957

1 тайваньский доллар

0,0596

0,0596

0,0594

0,0557

0

0,0002

0,0039

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1644

0,1754

0

-0,0140

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0596

0,0596

0,0597

0,0708

0

-0,0001

-0,0112

100 японских иен

1,6288

1,6286

1,6233

1,5505

0,0002

0,0055

0,0783

1 новозеландский доллар

1,2022

1,1962

1,1213

1,0957

0,0060

0,0809

0,1065

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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