Евро и рубль дорожают к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0535 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
02 декабря 2020 г.:
|
01 декабря 2020 г.:
|
02 ноября 2020 г.:
|
02 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0535
|
2,0328
|
1,9774
|
1,8731
|
0,0207
|
0,0761
|
0,1804
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0223
|
0,0213
|
0,0264
|
0,0001
|
0,0011
|
-0,0040
|
1 турецкая лира
|
0,2171
|
0,2171
|
0,2036
|
0,2956
|
0
|
0,0135
|
-0,0785
|
1 австралийский доллар
|
1,2547
|
1,2521
|
1,19
|
1,1514
|
0,0026
|
0,0647
|
0,1033
|
1 аргентинский песо
|
0,0209
|
0,0209
|
0,0217
|
0,0284
|
0
|
-0,0008
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,6568
|
0,6569
|
0,6457
|
0,8062
|
-0,0001
|
0,0111
|
-0,1494
|
1 бразильский реал
|
0,3258
|
0,3173
|
0,2959
|
0,4012
|
0,0085
|
0,0299
|
-0,0754
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1114
|
0,1103
|
0,1046
|
0,1161
|
0,0011
|
0,0068
|
-0,0047
|
100 южнокорейских вон
|
0,1543
|
0,1536
|
0,1496
|
0,1439
|
0,0007
|
0,0047
|
0,0104
|
1 чешская крона
|
0,0781
|
0,0775
|
0,0726
|
0,0733
|
0,0006
|
0,0055
|
0,0048
|
100 чилийских песо
|
0,2236
|
0,2215
|
0,2197
|
0,21
|
0,0021
|
0,0039
|
0,0136
|
1 китайский юань
|
0,2594
|
0,2585
|
0,2542
|
0,2418
|
0,0009
|
0,0052
|
0,0176
|
1 датская крона
|
0,2759
|
0,2731
|
0,2656
|
0,2507
|
0,0028
|
0,0103
|
0,0252
|
1 грузинский лари
|
0,512
|
0,5119
|
0,5255
|
0,5731
|
0,0001
|
-0,0135
|
-0,0611
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2192
|
0,2171
|
0
|
0,0001
|
0,0022
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,023
|
0,0229
|
0,0237
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2818
|
2,2712
|
2,1939
|
2,1956
|
0,0106
|
0,0879
|
0,0862
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0116
|
0,012
|
0
|
0,0004
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2005
|
0,1987
|
0,1908
|
0,1777
|
0,0018
|
0,0097
|
0,0228
|
1 швейцарский франк
|
1,891
|
1,8739
|
1,8526
|
1,7003
|
0,0171
|
0,0384
|
0,1907
|
1 израильский шекель
|
0,517
|
0,514
|
0,4991
|
0,4893
|
0,0030
|
0,0179
|
0,0277
|
1 канадский доллар
|
1,3135
|
1,3108
|
1,2738
|
1,279
|
0,0027
|
0,0397
|
0,0345
|
1 кувейтский динар
|
5,5724
|
5,5636
|
5,5507
|
5,5907
|
0,0088
|
0,0217
|
-0,0183
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,0201
|
0,0208
|
0,0234
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1129
|
0,1122
|
0,1123
|
0,1125
|
0,0007
|
0,0006
|
0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4176
|
0,4168
|
0,409
|
0,4068
|
0,0008
|
0,0086
|
0,0108
|
1 мексиканский песо
|
0,0849
|
0,0846
|
0,0798
|
0,0869
|
0,0003
|
0,0051
|
-0,0020
|
1 молдавская лея
|
0,0986
|
0,0984
|
0,0997
|
0,097
|
0,0002
|
-0,0011
|
0,0016
|
1 египетский фунт
|
0,1086
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1054
|
0,0003
|
0,0003
|
0,0032
|
1 норвежская крона
|
0,193
|
0,1917
|
0,1775
|
0,1845
|
0,0013
|
0,0155
|
0,0085
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4616
|
0,4539
|
0,4288
|
0,4345
|
0,0077
|
0,0328
|
0,0271
|
1 сингапурский доллар
|
1,2715
|
1,2693
|
1,2428
|
1,2425
|
0,0022
|
0,0287
|
0,0290
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4293
|
2,4312
|
2,3998
|
2,3336
|
-0,0019
|
0,0295
|
0,0957
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0594
|
0,0557
|
0
|
0,0002
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1754
|
0
|
-0,0140
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0597
|
0,0708
|
0
|
-0,0001
|
-0,0112
|
100 японских иен
|
1,6288
|
1,6286
|
1,6233
|
1,5505
|
0,0002
|
0,0055
|
0,0783
|
1 новозеландский доллар
|
1,2022
|
1,1962
|
1,1213
|
1,0957
|
0,0060
|
0,0809
|
0,1065
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni