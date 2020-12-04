Бюро обязательного страхования Азербайджана выплатило компенсации по требованиям к Standard Insurance

БАКУ /Trend/ - Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана выплатило компенсации примерно 3400 кредиторам ОАО "Страховая компания Standard Insurance", объявленного банкротом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на БОС.

Согласно информации, в соответствии с законодательством БОС начало выполнять обязательства по договорам обязательного страхования, заключенным со страховой компанией, и в течение прошедших 55 рабочих дней со дня ликвидации страховой компании кредиторам было выплачено порядка 3,3 миллионов манатов.

Сообщается, что предварительная оценка ситуации совместно с временным администратором, назначенным Центральным банком Азербайджана, который постоянно держит в центре внимания защиту прав потребителей страховых продуктов, заложила основу для ускоренного осуществления выплат.

В заявлении отмечается, что всего БОС планирует удовлетворить требования около четырех тысяч человек.

Напомним, что по решению Центробанка лицензия страховой компании Standard Insurance на страховую деятельность была аннулирована, а решение суда о банкротстве вступило в силу 14 сентября 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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