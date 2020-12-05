Центробанк Азербайджана заявил о преимуществах цифровых платежей

БАКУ /Trend/ - Цифровые платежи как в Азербайджане, так и во всём мире позволяют пользователям располагать банковскими услугами вне зависимости от их расположения и времени.

Об этом Trend сообщил специалист отдела развития национальных платежных систем департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов.

По заявлениям Гасымова, внедрение цифровизации позволяет избежать потерю времени в банках и многих неудобств для граждан. Одним из основных элементов цифровых платежей является то, что денежные средства при такого рода услугах находятся в безопасности. Также цифровизация платежей позволяет проводить денежные операции за рубежом в валютах данных стран и в отличие от наличных средств при потере безналичного продукта, денежные средства на счету с легкостью можно восстановить.

Касаясь ежедневных расходов граждан в торговых объектах, Рашад Гасымов заметил, что пользование бесконтактными платежами имеет свои преимущества. Так, все проведённые операции вносятся в электронную базу и становится возможным следить за текущим счетом.

При безналичных операциях со стороны банков клиентам предоставляются кэшбэки и тем самым определенная часть затрат возвращается на карту клиента. В хозяйствующих субъектах на операции, проведённые с помощью безналичных средств прилагается возврат НДС в размере 15 процентов от расходов.

В заключении Рашад Гасымов заметил, что для Центробанка Азербайджана основной целью на ближайший период является развитие общества, пользующегося безналичной формой денежных средств и каждый гражданин может стать активным участником этого процесса.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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