Страны G7 выступили за регулирование цифровых валют

Страны Группы семи (G7) решительно поддерживают необходимость регулирования цифровых валют. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минфина США по итогам видеоконференции министров финансов и глав ЦБ стран "семерки", а также представителей Еврокомиссии и Еврогруппы, глав Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они <...> обсудили текущие меры реагирования на меняющийся ландшафт криптоактивов и других цифровых активов, а также работу национальных властей по предотвращению их использования в злонамеренных целях и незаконной деятельности. В G7 существует решительная поддержка необходимости регулирования цифровых валют", - отмечается в заявлении.

Одной из центральных тем совещания стала борьба с распространением коронавируса нового типа. Как указали в американском ведомстве, "министерства финансов и центральные банки G7 поддерживают регулярные контакты и продолжают координировать своевременные и эффективные действия в ответ на пандемию COVID-19". В этом году они уже в 12-й раз провели консультации по ситуации вокруг пандемии и восстановлению мировой экономики.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.