В 2021 году в Азербайджане будет проведена работа по восстановлению экономики - ЦАЭРКА
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Азербайджан по итогам 2020 года входит в число немногих стран со стабильной нацвалютой - Вюсал Гасымлы
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО)
Президент и первая леди Пакистана приняли участие в церемонии вручения инвалидных колясок лицам с ограниченными возможностями при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Исламабаде (ФОТО)
Азербайджан может в будущем поставлять газ с месторождения «Абшерон» и с глубокого газового залежа АЧГ - SOCAR
Встреча в Пекине: народный артист Мурад Гусейнов представит Азербайджан на престижном фестивале в Китае
Награждение участников Отечественной войны является подтверждением высокой оценки их заслуг Президентом Ильхамом Алиевым
Парламент Азербайджана направил поздравления в адрес Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой