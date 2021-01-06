Минфин Кыргызстана намерен создать общегосударственный депозитный счет

Министерство финансов Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О зачислении, учете и использовании денежных средств, поступающих на Общегосударственный депозитный счет», передает Trend со ссылкой на Kabar.

Согласно документу, в целях аккумулирования и целевого использования денежных средств, поступающих от юридических и физических лиц на добровольной основе, для поддержки бюджета, а также в рамках мероприятий по экономической амнистии и легализации денежных средств в обеспечение выплат по социально значимым расходам имеется необходимость в открытии отдельного Общегосударственного депозитного счета с целью обеспечения прозрачности зачисления, учета и использования этих средств.

Во исполнение пункта 21 Плана краткосрочных действий Правительства по стабилизации экономики, утвержденного распоряжением Правительства от 5 ноября 2020 года №358-р, а также в соответствии с Законом «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии»? инициированного депутатами Жогорку Кенеша и принятого Жогорку Кенешем от 23.12.2020 года и поступающими обращениями от населения относительно оказания содействия Правительству в обеспечение выплат по социально значимым расходам и на решение других первоочередных общегосударственных задач, инициирован настоящий проект постановления Правительства.

Данным проектом постановления предлагается утвердить Положение о зачислении, учете и использовании денежных средств, поступающих на Общегосударственный депозитный счет.

Предлагается, что на данный счет будут зачисляться и учитываться денежные средства, добровольно перечисленные юридическими и физическими лицами, резидентами и нерезидентами Кыргызской Республики, средства с депозитных счетов правоохранительных органов, в рамках возбужденных уголовных дел по должностным и экономическим преступлениям, а также другие поступления денежных средств, перечисленные на добровольной основе и не противоречащие целям открытия депозитного счета и законодательству Кыргызской Республики.