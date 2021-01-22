Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков достигает 620 млн манатов

Финансы 22 января 2021 11:24 (UTC+04:00)
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков достигает 620 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Согласно отчёту Фонда страхования вкладов (ADIF), вкладчикам закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank до 22 января 2021 года выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму 619,4 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ADIF.

Сообщается, что 9,713 тысячи вкладчиков AtaBank получили компенсации в размере 242,3 миллиона манатов, 5,758 тысячи вкладчиков Amrahbank – около 140 миллионов манатов, 4,62 тысячи вкладчиков AGBank – 109,76 миллиона манатов и 4,175 тысячи вкладчиков NBC Bank получили компенсации в размере более 127,8 миллиона манатов.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется с первого июня 2020 года в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank». Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА). Выплаты клиентам этих банков осуществляются с 16 июня 2020 года.

Напомним, что ранее Центральный банк Азербайджана принял решение об аннулировании лицензий четырёх банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank и все они были объявлены банкротами.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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