Объем совокупных активов ASB Bank в 2020 году уменьшился

БАКУ /Trend/ - ОAО "ASB Bank" по окончании 2020 года сократил объем совокупных активов на 7,5 процентов по сравнению с показателем 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет банка.

Согласно отчету, совокупные активы на конец 2020 года составили 911,5 миллионов манатов, что на 73,65 миллиона манатов меньше показателя 2019 года.

В структуре активов основную долю занимают депозиты в банках и прочих финансовых институтах (48,7 процентов), объем которых сократился на 18,3 процентов, составив 444 миллиона манатов. Еще 34,8 процента в структуре активов занимает кредитный портфель в объеме 317 миллионов манатов, сократившийся на 4,3 процента. Вычет целевых резервов из портфеля для обеспечения возможных потерь составил 6,16 миллионов манатов, почти не изменившись в годовом исчислении.

Свыше 10,8 процентов от активов занимают ностро-счета в объеме 98,27 миллионов манатов, которые увеличились за год в 1,7 раза. Корреспондентские счета в Центральном банке оцениваются в 25,8 миллионов манатов, что на 5,7 процентов больше показателя за 2019 год.

Более 1,4 процента от объема совокупных активов составляют наличные денежные средства и их эквиваленты. Их объем сократился в годовом обращении на 23,8 процента, до 13,06 миллионов манатов.

В структуре долгосрочных активов нематериальные активы уменьшились на 7,1 процентов, составив 2,58 миллиона манатов. Прочие активы банка по итогам 2020 года оцениваются в 12,77 миллионов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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