Будет создана ​​карабахская модель развития - Центр анализа экономических реформ и коммуникаций

БАКУ /Trend/ - Центр анализа экономических реформ и коммуникаций продолжает исследования по развитию Карабаха.

Как сообщили в понедельник Trend в Центре, говоря об этом, его руководитель, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы подчеркнул, что реинтеграция Карабаха позволит увеличить капитал азербайджанской экономики.

"Наряду с выделенными из государственного бюджета на 2021 год 2,2 миллиардами манатов, задействованные в обороте национальные богатства - земельные, лесные, водные, культурные ресурсы, полезные ископаемые и имущество - повышают объём капитала.

Учитывая стабильность рабочей силы в Азербайджане, увеличение капитала, основных фондов, ускоряет капиталоемкий экономический рост. Новые основные фонды повысят фондоотдачу, то есть объем продукции на манат капитала, так как они основаны на современных технологиях. С другой стороны, согласно модели Солоу, капиталовложения в Карабах создадут большую стоимость из-за начала вложения с нуля и большего интервала до точки равновесия - так же, как после Второй мировой войны, Германия и Япония построили конкурентоспособную экономику на руинах. В Карабахе государственные инвестиции сыграют роль катализатора, а частные - станут движущей силой. Неслучайно Агентство Standard & Poor's (S&P) на днях подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в местной и иностранной валюте на уровне "BB + / B", повысив прогноз с "негативного" до "стабильного". Агентство обосновало это снижением рисков безопасности финансового сектора и платежного баланса в результате освобождения Карабаха и подписания соглашения о прекращении огня", - уточнил Вюсал Гасымлы.

По его словам, есть еще два фактора, которые окажут позитивное влияние на экономический рост.

"Эффективность самой экономики и человеческий капитал. Президент Ильхам Алиев объявил о новой, более эффективной модели управления Карабахом, поручил создать институт особого представительства Президента Азербайджана, был создан Фонд возрождения Карабаха. Это основа карабахской модели развития, и в случае успеха она будет применена в остальной части Азербайджана. В Карабахе реализуется подход умного (smart) региона: современное городское планирование, подход, соответствующий вызовам 4-й промышленной революции, иностранный капитал и, самое главное, новая модель управления. Карабах, который стал обузой и оковами для Армении, является драйвером развития и источником вдохновения для Азербайджана", - добавил Вюсал Гасымлы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)