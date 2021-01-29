В 2020 г. были удовлетворены обращения предпринимателей по поводу новых бизнес-кредитов на сумму 169 млн манатов - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В течение 2020 года в электронную кредитную платформу (ЭКП) министерства экономики Азербайджана поступило более 3,3 тысячи обращений по поводу получения новых бизнес-кредитов на общую сумму 949 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как отмечает министр, в течение года были удовлетворены 529 обращений по кредитам под государственную гарантию на общую сумму 169 миллионов манатов.

Джаббаров подчеркнул, что ЭКП, созданная для легкого и прозрачного получения предпринимателями кредита, является эффективным инструментом.

Напомним, что эта платформа была представлена азербайджанской общественности в конце июня 2020 года. Данная программа подразумевает обеспечение государственной гарантией около 60 процентов новых кредитов на сумму до 500 миллионов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni