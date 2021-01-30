За последнюю неделю января манат укрепился к евро и рублю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На последней неделе января 2021 года официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 18 января 1,7 25 января 1,7 19 января 1,7 26 января 1,7 20 января - 27 января 1,7 21 января 1,7 28 января 1,7 22 января 1,7 29 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0138 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0624 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0025 маната (0,1 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 18 января 2,0516 25 января 2,0705 19 января 2,0562 26 января 2,063 20 января - 27 января 2,0665 21 января 2,0623 28 января 2,0554 22 января 2,0695 29 января 2,0567 Средний курс за неделю 2,0599 Средний курс за неделю 2,0624

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0225 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0005 маната (2,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 18 января 0,0231 25 января 0,0226 19 января 0,023 26 января 0,0226 20 января - 27 января 0,0227 21 января 0,0232 28 января 0,0224 22 января 0,023 29 января 0,0223 Средний курс за неделю 0,023 Средний курс за неделю 0,0225

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2299 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0012 маната (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 18 января 0,2276 25 января 0,2291 19 января 0,2277 26 января 0,2293 20 января - 27 января 0,231 21 января 0,2291 28 января 0,2292 22 января 0,2305 29 января 0,2307 Средний курс за неделю 0,2287 Средний курс за неделю 0,2299

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni