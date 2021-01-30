За последнюю неделю января манат укрепился к евро и рублю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На последней неделе января 2021 года официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
18 января
|
1,7
|
25 января
|
1,7
|
19 января
|
1,7
|
26 января
|
1,7
|
20 января
|
-
|
27 января
|
1,7
|
21 января
|
1,7
|
28 января
|
1,7
|
22 января
|
1,7
|
29 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0138 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0624 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0025 маната (0,1 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
18 января
|
2,0516
|
25 января
|
2,0705
|
19 января
|
2,0562
|
26 января
|
2,063
|
20 января
|
-
|
27 января
|
2,0665
|
21 января
|
2,0623
|
28 января
|
2,0554
|
22 января
|
2,0695
|
29 января
|
2,0567
|
Средний курс за неделю
|
2,0599
|
Средний курс за неделю
|
2,0624
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0225 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0005 маната (2,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
18 января
|
0,0231
|
25 января
|
0,0226
|
19 января
|
0,023
|
26 января
|
0,0226
|
20 января
|
-
|
27 января
|
0,0227
|
21 января
|
0,0232
|
28 января
|
0,0224
|
22 января
|
0,023
|
29 января
|
0,0223
|
Средний курс за неделю
|
0,023
|
Средний курс за неделю
|
0,0225
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2299 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0012 маната (0,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
18 января
|
0,2276
|
25 января
|
0,2291
|
19 января
|
0,2277
|
26 января
|
0,2293
|
20 января
|
-
|
27 января
|
0,231
|
21 января
|
0,2291
|
28 января
|
0,2292
|
22 января
|
0,2305
|
29 января
|
0,2307
|
Средний курс за неделю
|
0,2287
|
Средний курс за неделю
|
0,2299
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni