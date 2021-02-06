За первую неделю февраля манат укрепился к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На первой неделе февраля 2021 года официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
25 января
|
1,7
|
01 февраля
|
1,7
|
26 января
|
1,7
|
02 февраля
|
1,7
|
27 января
|
1,7
|
03 февраля
|
1,7
|
28 января
|
1,7
|
04 февраля
|
1,7
|
29 января
|
1,7
|
05 февраля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,03 манатов. Средневзвешенный курс составил 2,0478 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0146 манатов (0,7 процентов).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
25 января
|
2,0705
|
01 февраля
|
2,0622
|
26 января
|
2,063
|
02 февраля
|
2,0539
|
27 января
|
2,0665
|
03 февраля
|
2,0471
|
28 января
|
2,0554
|
04 февраля
|
2,0434
|
29 января
|
2,0567
|
05 февраля
|
2,0322
|
Средний курс за неделю
|
2,0624
|
Средний курс за неделю
|
2,0478
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0224 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
25 января
|
0,0226
|
01 февраля
|
0,0224
|
26 января
|
0,0226
|
02 февраля
|
0,0224
|
27 января
|
0,0227
|
03 февраля
|
0,0224
|
28 января
|
0,0224
|
04 февраля
|
0,0224
|
29 января
|
0,0223
|
05 февраля
|
0,0225
|
Средний курс за неделю
|
0,0225
|
Средний курс за неделю
|
0,0224
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0044 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,2364 манатов за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0065 манатов (2,8 процентов).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
25 января
|
0,2291
|
01 февраля
|
0,2336
|
26 января
|
0,2293
|
02 февраля
|
0,2366
|
27 января
|
0,231
|
03 февраля
|
0,2362
|
28 января
|
0,2292
|
04 февраля
|
0,2374
|
29 января
|
0,2307
|
05 февраля
|
0,238
|
Средний курс за неделю
|
0,2299
|
Средний курс за неделю
|
0,2364
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter:@jafarov_zeyni