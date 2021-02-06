За первую неделю февраля манат укрепился к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На первой неделе февраля 2021 года официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 25 января 1,7 01 февраля 1,7 26 января 1,7 02 февраля 1,7 27 января 1,7 03 февраля 1,7 28 января 1,7 04 февраля 1,7 29 января 1,7 05 февраля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,03 манатов. Средневзвешенный курс составил 2,0478 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0146 манатов (0,7 процентов).

Официальный курс маната по отношению к евро 25 января 2,0705 01 февраля 2,0622 26 января 2,063 02 февраля 2,0539 27 января 2,0665 03 февраля 2,0471 28 января 2,0554 04 февраля 2,0434 29 января 2,0567 05 февраля 2,0322 Средний курс за неделю 2,0624 Средний курс за неделю 2,0478

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0224 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 25 января 0,0226 01 февраля 0,0224 26 января 0,0226 02 февраля 0,0224 27 января 0,0227 03 февраля 0,0224 28 января 0,0224 04 февраля 0,0224 29 января 0,0223 05 февраля 0,0225 Средний курс за неделю 0,0225 Средний курс за неделю 0,0224

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0044 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,2364 манатов за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0065 манатов (2,8 процентов).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 25 января 0,2291 01 февраля 0,2336 26 января 0,2293 02 февраля 0,2366 27 января 0,231 03 февраля 0,2362 28 января 0,2292 04 февраля 0,2374 29 января 0,2307 05 февраля 0,238 Средний курс за неделю 0,2299 Средний курс за неделю 0,2364

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni