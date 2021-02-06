Минфин Азербайджана выставляет на продажу среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого февраля 2021 года пройдет аукцион по размещению процентных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 35 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов со сроком обращения 1092 дня и доходностью в 7,5 процентов.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на 10 августа 2021 года, восьмое февраля 2022 года, девятое августа 2022 года, седьмое февраля 2023 года, восьмое августа 2023 года и шестое февраля 2024 года. Срок оплаты по облигациям – шестое февраля 2024 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов Азербайджана является инвестиционная компания Pasha Kapital.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов, выданных участниками аукциона на покупку облигаций, ниже 20 процентов от объема облигаций, выпущенных эмитентом с аукциона.

В случае, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом, объем предлагаемых эмитентом облигаций может быть увеличен до 50 процентов.

Отметим, что на 2021 год министерством финансов Азербайджана планируется эмиссия 17 миллионов облигаций, сумма которых оценивается в 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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