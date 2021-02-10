Экономический рост создаст прочную основу для дальнейшего роста мощи Азербайджана - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Программа "Азербайджан-2030" определяет новые направления национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отмечает, что в стратегический период, когда восстановлена территориальная целостность Азербайджана, экономический рост создаст прочную основу для дальнейшего роста мощи государства.

Напомним, что в соответствии с распоряжением главы государства определены пять национальных приоритетов социально-экономического развития страны на следующее десятилетие. Это растущая конкурентоспособная экономика, динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество, конкурентное пространство человеческого капитала и современных инноваций, чистая окружающая среда, а также большое возвращение на освобожденные от армянской оккупации территории.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni