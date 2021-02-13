Названы темпы роста ВВП Туркменистана за январь 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Темпы роста ВВП Туркменистана за январь 2021 года составили 5,9 процента, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сообщается, что объём производства продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,1 процента.

Объём розничного товарооборота в сопоставлении с соответствующим периодом 2020 года вырос на 17,8 процента.

В январе 2021 года план по доходной части государственного бюджета перевыполнен на 78,9 процента, а по расходной - выполнен на 83,1 процента.

Размер средней заработной платы на крупных и средних предприятиях страны увеличился на 10,4 процента.

В январе текущего года в рамках Национальной сельской программы в новой редакции велось строительство 105 объектов социального назначения, более 222,9 тысячи квадратных метров жилья, а также инженерно-технических сооружений.

Напомним, что за 2020 год план по доходной части государственного бюджета Туркменистана перевыполнен на 0,1 процента, расходной - выполнен на 99,9 процента.

Так, план по доходам местных бюджетов за отчётный период перевыполнен на 2,2 процента, по расходам - выполнен на 99,9 процента.

В течение прошлого года состоялось 119 заседаний балансовых комиссий, в том числе 104 – региональных. За рассматриваемый период приватизированы 85 единиц госимущества.

Объём инвестиций, выделенных на развитие национальной экономики за счёт всех источников финансирования, составил 22,4 процента ВВП. Инвестиционная программа на 2020 год перевыполнена на 2,4 процента, при этом 55,7 процента капвложений освоено на объектах производственного, 44,3 процента – социального назначения.

(Автор: Джейла Алиева)

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