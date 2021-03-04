Казахстан нацелен на укрепление взаимодействия с экономическими и финорганизациями

БАКУ /Trend/ - Казахстан укрепляет взаимодействие с международными и региональными экономическими и финансовыми организациями.

Об этом в четверг Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

В министерстве сообщили, что в ближайшем будущем Казахстан продолжит дальнейшее развитие союзнических отношений с Российской Федерацией, всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, стратегических взаимоотношений с государствами Центральной Азии, расширенного партнерства и сотрудничества с Европейским союзом и государствами-членами ЕС.

«Казахстан имеет тесное взаимодействие с государствами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в установленных Договором о ЕАЭС сферах», - сказали в министерстве.

Осуществляется развитие двустороннего и многостороннего взаимодействия с государствами-участниками Содружества Независимых Государств в целях укрепления многостороннего диалога в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, отметили в министерстве.

Продолжается укрепление отношений со странами Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока, Северной Африки. Наблюдается активное участие в деятельности международных организаций в Азиатском регионе, в том числе Шанхайской организации сотрудничества, СВМДА, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Организации экономического сотрудничества, межрегионального диалогового процесса «Форум Азия – Европа». Среди приоритетов – расширение связей с региональными организациями, в которые Казахстан не входит, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств, Совет сотрудничества государств Персидского залива и другими структурами.

«Выстраивается укрепление взаимодействия с международными и региональными экономическими и финансовыми организациями – Организацией экономического сотрудничества и развития, Международным валютным фондом, Группой Всемирного Банка, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Европейским Банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Евразийским банком развития, Европейским инвестиционным банком, Исламским банком развития и другими институтами», - сообщили в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)