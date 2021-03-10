ИКГФ Азербайджана разместит на аукционе ипотечные облигации на сумму 55 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана 11 марта 2021 года разместит на аукционе Бакинской фондовой биржи (БФБ) бездокументарные именные ипотечные облигации на сумму 55 миллионов манатов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ИКГФ, ценные бумаги будут выставлены на продажу по цене 1 000 манатов за штуку.

В сообщении фонда отмечается, что 22 января 2021 года Центральным банком Азербайджана был зарегистрирован базовый проспект эмиссии бездокументарных процентных ипотечных облигаций ИКГФ. Общий объем эмиссии составляет 55 миллионов манатов при номинальной стоимости одной ценной бумаги в 1 000 манатов и процентной ставке по облигации в три процента.

Согласно базовому проспекту эмиссии, размещение будет проводиться методом массового предложения через ЗАО “Бакинская фондовая биржа”. Услуги депозитария и регистратора окажет Национальный депозитный центр Азербайджана.

Напомним, что ранее заместитель председателя правления ИКГФ Рахман Гумметов сообщал о совокупных активах Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в объеме 1,8 миллиарда манатов и капитале на уровне 822 миллионов манатов. По его словам, у фонда за все время существования не было зафиксировано убытков. 95 процентов корпоративных ценных бумаг на рынке составляют облигации ИКГФ.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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