Спрос на ноты ЦБ Азербайджана многократно превысил предложение

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 17 марта 2021 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 200 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

В ходе аукциона 13 инвесторами были представлены 20 заказов в ценовом диапазоне от 99,52 маната (6,24 процента) до 99,55 маната (5,76 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,55 маната (5,76 процента), средневзвешенная цена – 99,55 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 801,9 миллиона манатов, а объем размещенных нот – 200 миллионов манатов, что демонстрирует превышение спроса над предложением в четыре раза.

Дата погашения – 14 апреля 2021 года.

Напомним, что, начиная с 2021 года, для регулирования ликвидности используются в основном аукционы по размещению нот Центробанка. Основная причина, по которой аукционы по нотам являются предпочтительнее, чем депозитные, заключается в дальнейшем развитии межбанковского денежного рынка.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров)

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