Саммит ЕС поддержал разработку цифрового евро

Саммит ЕС выступил за усиление международной роли евро и поддержал подготовку к созданию цифрового евро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в Брюсселе итоговом заявлении саммита ЕС по вопросам развития зоны евро.

"Саммит призвал к усилению и созданию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платежных систем. В этом контексте должна продолжаться подготовительная работа по изучению возможности запуска цифрового евро", - говорится в документе.

Лидеры государств Евросоюза сделали особый акцент, что для реализации этих планов Евросоюзу необходимо быстрое и эффективное восстановление после пандемии, развития зеленой экономики и зеленого финансового сектора - то есть системы, нацеленной на финансирование перестройки всей европейской экономики на базе так называемых зеленых технологий.