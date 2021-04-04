ЕБРР назвал совокупные инвестиции в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Совокупные инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистан с начала деятельности составляют 350 миллионов долларов, сообщил Trend представитель ЕБРР Антон Усов.

"Текущий портфель банка в стране находится на уровне 85 миллионов долларов", - сказал Усов.

По его словам, ЕБРР изучает возможности реализации проектов в банковском и муниципальном секторах Туркменистана.

Ранее Усов сообщал, что активный портфель ЕБРР на середину ноября для Туркменистана составил 59 миллионов евро и 34 проекта. Отмечалось, что в 2019 году было подписано шесть соглашений на общую сумму 11 миллионов евро с частными туркменскими компаниями.

По его словам, поддержка развития частного сектора является одним из ключевых стратегических приоритетов ЕБРР в Туркменистане.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva