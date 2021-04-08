Белый дом планирует собрать $2,5 трлн налогов на инфраструктурное развитие
Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает получить дополнительно $2,5 трлн налогов в течение 15 лет для финансирования инфраструктурных проектов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в докладе американского Минфина.
В частности, предлагается повысить с 21% до 28% максимальный налог на прибыль корпораций. Кроме того, планируется увеличить налог на прибыль, получаемую за рубежом, и ввести новый минимальный налог на прибыль, о которой компании отчитываются перед инвесторами.
Для вступления в силу новая налоговая программа должна получить одобрение Конгресса.
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