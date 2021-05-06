Индекс Dow Jones достиг рекордной отметки на фондовых торгах в США

Финансы 6 мая 2021 06:18 (UTC+04:00)
Индекс Dow Jones достиг рекордной отметки на фондовых торгах в США

Американский промышленный индекс Dow Jones достиг в среду рекордной отметки к закрытию фондовых торгов в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, Dow Jones повысился на 97,31 пункта (0,29%) и установился на отметке 34 230,34 пункта. Предыдущий рекорд был зафиксирован при закрытии торгов 16 апреля, когда Dow Jones поднялся до 34 200,67 пункта.

Индекс S&P 500 в среду прибавил 2,93 пункта (0,07%) и оказался на отметке 4 167,59 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 51,07 пункта (0,37%), до 13 582,43 пункта.

"Акции растут на фоне впечатляющих экономических показателей, спокойствия на рынке облигаций, а также в связи с уверенным восстановлением мировой экономики", - приводит портал Business Insider слова инвестиционного аналитика компании Oanda Эдварда Мойи.

Нефть марки WTI подешевела. К 17:10 по времени Восточного побережья США цена поставок энергоносителя в июне понизилась на $0,84 (1,27%), до $65,31.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Главы МИД стран G7 выступили за сохранение иранской ядерной сделки
Главы МИД стран G7 выступили за сохранение иранской ядерной сделки
Иран считает, что отказ США от снятия всех санкций завершит диалог в Вене
Иран считает, что отказ США от снятия всех санкций завершит диалог в Вене
Боррель заявил, что поднял тему иранской ядерной сделки на министерской встрече G7
Боррель заявил, что поднял тему иранской ядерной сделки на министерской встрече G7
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,58 млн человек Турция 06:53
Индекс Dow Jones достиг рекордной отметки на фондовых торгах в США Финансы 06:18
Болсонару заявил, что США скоро объявят об отправке вакцин от COVID-19 в Бразилию Другие страны 05:44
В префектуре на западе Японии заняты все койки для тяжелобольных пациентов Другие страны 04:42
Прототип корабля Starship успешно приземлился на испытаниях в Техасе В мире 03:48
Вертолеты израильских ВВС обстреляли позиции "Хезболлах" в Сирии Израиль 03:03
Третья доза вакцины Moderna показала эффективность от новых штаммов В мире 02:30
В Великобритании пройдут самые масштабные региональные выборы за 48 лет Европа 02:03
Госсекретарь США прибыл с визитом на Украину США 01:35
"Челси" и "Манчестер Сити" сыграют в финале Лиги чемпионов Спорт 00:59
Глава ВТО призвала увеличить поставки вакцин от коронавируса из РФ, Китая, Бразилии и Кубы В мире 00:56
Главы МИД G7 высказались за политическое урегулирование ситуации в Афганистане Другие страны 00:45
Во Франции полицейский погиб в ходе операции против наркодилеров Европа 00:12
В марте 2021 г. товарооборот Турции превысил $40 млрд Турция 00:01
Более 721 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 5 мая 23:41
В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева Другие страны 5 мая 23:29
Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют освобождение Азербайджаном задержанных армян Политика 5 мая 23:18
На данном этапе новые ограничения в Грузии не ожидаются - министр Грузия 5 мая 23:06
Совет ветеранов Москвы призывает к демонтажу памятника фашисту Нжде в Карабахе Политика 5 мая 22:40
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Грузии (ФОТО) Политика 5 мая 22:35
Главы МИД стран G7 выступили за сохранение иранской ядерной сделки В мире 5 мая 22:30
Президент Турции провел переговоры с канцлером ФРГ Турция 5 мая 22:13
Омбудсмен подготовил отчет о преступлениях на почве ненависти и враждебных высказываниях в отношении азербайджанцев Политика 5 мая 22:08
Ведущий поставщик ИБ-услуг США готов предоставить азербайджанскому бизнесу ряд современных решений Экономика 5 мая 22:00
Красочная презентация в Баку: Бахрам Гур и Дурсети – история одной любви из «Семи красавиц» (ФОТО) Культура 5 мая 21:58
Обнародованы последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране Иран 5 мая 21:49
В Азербайджане излечившийся от COVİD-19 может не получить SMS по окончании 14-дневного карантина Общество 5 мая 21:36
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан (ФОТО) Политика 5 мая 21:16
Приоритетным вопросом для Армении должно быть открытие коммуникационных путей - Пашинян Армения 5 мая 21:16
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О Кабинете Министров Кыргызстана» Кыргызстан 5 мая 21:11
Реинтеграция Карабаха в экономику окажет положительное влияние на формирование ненефтяного ВВП Бизнес 5 мая 20:55
Киберпреступники развивают технологии "умных" роевых атак ИКТ 5 мая 20:40
Аналитики американской компании огласили грядущие киберугрозы в 2021 году ИКТ 5 мая 20:39
Обеспечивать защиту IoT-устройств должны потребители - эксперт ИКТ 5 мая 20:36
В Армении прошла акция протеста против визита Лаврова Армения 5 мая 20:28
Народы Азербайджана и Грузии на протяжении всей истории жили в условиях дружбы и мира – премьер-министр Азербайджана Политика 5 мая 20:27
Утверждены обновленные составы от Азербайджана Совместных комиссий с тремя странами Политика 5 мая 20:21
Двукратный чемпион мира по каратэ исполнил песню в память об Азаде Рагимове (ВИДЕО) Социум 5 мая 19:56
В Азербайджане будет проведен вебинар на тему «Новые возможности для стартапа» Экономика 5 мая 19:40
Казахстанские инвестиции вложены в портовую отрасль Грузии Бизнес 5 мая 19:29
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) Культура 5 мая 19:14
Высота волн на Каспии достигала 4,5 метра Общество 5 мая 18:54
Около 90% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Бизнес 5 мая 18:53
На балансе мэрии Баку находятся 108 непригодных к эксплуатации зданий - ИВ Общество 5 мая 18:44
Австрия заинтересована участвовать в проектах в Туркменистане Бизнес 5 мая 18:44
В Иране выявили сразу несколько штаммов COVID-19 Общество 5 мая 18:39
Выросла двусторонняя торговля между Канадой и Грузией Бизнес 5 мая 18:29
Евростат обнародовал объем импорта странами ЕС нефтяных масел из Туркменистана Энергетика 5 мая 18:22
Освободив троих армян, Азербайджан в очередной раз проявил свой гуманизм - депутат Политика 5 мая 18:12
Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций Финансы 5 мая 18:11
Путин и Эрдоган обсудили проблематику карабахского урегулирования Политика 5 мая 18:08
Проведены очередные занятия для слушателей курсов усовершенствования психологических навыков офицерского состава азербайджанской армии (ФОТО) Азербайджан 5 мая 18:05
Всего за 38 манатов в месяц! Экономика 5 мая 17:55
В Азербайджане очень ответственно подходят к обеспечению кибербезопасности – Лаборатория Касперского ИКТ 5 мая 17:51
Грузия увеличила импорт картофеля почти наполовину Бизнес 5 мая 17:50
Министр связи Азербайджана подписал приказ о новом назначении Экономика 5 мая 17:39
Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 не состоится в очном формате Европа 5 мая 17:37
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Фикрета Годжи Политика 5 мая 17:31
Сценический наряд Самиры Эфенди на "Евровидении" создаст всемирно известный модельер Стиль 5 мая 17:30
Героям Отечественной войны Азербайджана планируется предоставить налоговые льготы Политика 5 мая 17:27
Еще 2 ветерана Отечественной войны, отправленные на лечение в Турцию, вернулись в Азербайджан (ФОТО) Общество 5 мая 17:26
Азербайджан в 2021 году вложит $1,5 млрд в восстановление своих освобожденных от оккупации территорий - министр Экономика 5 мая 17:17
Иран создал суперкомпьютер производительностью несколько петафлопс Общество 5 мая 17:15
В первом квартале 2021 года Грузия импортировала гречку в основном из России Бизнес 5 мая 17:06
США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских задержанных Политика 5 мая 17:04
Египет рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией в течение месяца Арабские страны 5 мая 16:56
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии Арабские страны 5 мая 16:51
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро повысились Израиль 5 мая 16:50
В Азербайджане могут отменить группы инвалидности - Госагентство Общество 5 мая 16:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 5 мая 16:43
В связи с отменой инвалидности в Генпрокуратуру Азербайджана сделано 266 обращений Общество 5 мая 16:43
ВОЗ и Германия создадут в Берлине центр для анализа информации об эпидемиях в мире Европа 5 мая 16:41
В Азербайджане выявлено 1 080 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 074 человека Общество 5 мая 16:39
В Дашогузском регионе Туркменистана ведется шелковичная кампания Бизнес 5 мая 16:36
Страховые компании завершают подсчет ущерба в Кахети Грузия 5 мая 16:33
Глава МИД Азербайджана проводит встречу один на один с грузинским коллегой Политика 5 мая 16:25
В Азербайджане почти 400 раненых участников Отечественной войны получили инвалидность Общество 5 мая 16:24
Facebook тестирует в США приложение для соседей США 5 мая 16:23
Надо снести позорный памятник фашисту Нжде в Карабахе – российское издание Армения 5 мая 16:19
Геостат обнародовал статистику импорта нефти в Грузию Энергетика 5 мая 16:17
Грузинский и азербайджанский народы очень привязаны друг к другу и взамосвязаны - Гарибашвили Политика 5 мая 16:14
Президент Ильхам Алиев: Отношения между народами Азербайджана и Грузии опираются на большую историю Политика 5 мая 16:12
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии Политика 5 мая 16:12
То, что Европарламент называет армянских террористов "военнопленными", является проявлением несправедливого подхода - азербайджанский депутат Политика 5 мая 16:08
Премьер Грузии посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО) Политика 5 мая 16:02
В Баку прошли похороны народного поэта Фикрета Годжи (ФОТО/ВИДЕО) Общество 5 мая 15:59
Премьер-министр Грузии посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 5 мая 15:49
Солисты Международного центра мугама исполнили Türk Yılmaz Marşı (ВИДЕО) Культура 5 мая 15:43
Международный центр мугама окажет поддержку проекту, реализуемому в рамках Года Низами Гянджеви и Юнуса Эмре (ФОТО) Культура 5 мая 15:37
Старинная Шуша в ковровом искусстве, или Вечно поющий в доме спутник (ФОТО) Интересное 5 мая 15:33
Азербайджанская IT-компания внедрит на местном рынке прием безналичных платежей на базе смартфонов Экономика 5 мая 15:31
В Азербайджане завершено следствие по делу гражданина Ливана, воевавшего наемником в Карабахе (ВИДЕО) Азербайджан 5 мая 15:31
Платежная система Азербайджана готова запустить в стране операции по криптовалютам Экономика 5 мая 15:13
Новая возможность по программе возврата НДС! Экономика 5 мая 15:11
FlyArystan доставил в Кутаиси первых пассажиров из Актау Грузия 5 мая 14:54
Канцлер Австрии заявил о необходимости быстрого решения EMA при регистрации "Спутника V" Европа 5 мая 14:51
ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям Европа 5 мая 14:48
Турция более чем на треть увеличила экспорт готовой одежды Турция 5 мая 14:46
Чехия видит возможности сотрудничества с Узбекистаном в промышленности и сельском хозяйстве Узбекистан 5 мая 14:43
Турция значительно увеличила экспорт химпродуктов Турция 5 мая 14:36
Все новости