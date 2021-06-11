АБР обсуждает с Туркменистаном развертывание трехлетнего цикла кредитования

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) проводит консультации с Туркменистаном о развертывании трехлетнего цикла кредитования и нелендинговых продуктов на ежегодной основе, сообщил Trend директор АБР по Туркменистану Чанг Чинг Ю.

В сообщении также были отмечены секторы Туркменистана, к которым АБР проявляет интерес.

"В число секторов, в которых АБР стремится оказывать поддержку при условии одобрения правительства Туркменистана, входят энергетика, транспорт, финансы, здравоохранение и государственное управление", – сказали в АБР.

Как ранее сообщили Trend в АБР, банк обсуждает с Туркменистаном расширение охвата своего сектора деятельности с включением в него финансирования малых и средних предприятий (МСП) через местные банки, обучения медсестер и фельдшеров, а также развития железных дорог.

"АБР продолжает активно участвовать в обсуждениях со всеми развивающимися странами-участницами по их приоритетным проектам, в том числе по железным дорогам, и остается открытым для оказания поддержки тем проектам, которые являются экономически жизнеспособными и финансово устойчивыми", – сказали в банке.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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