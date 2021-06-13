Ассоциация страховщиков Азербайджана назвала приоритетные направления работы

БАКУ /Trend/ - На страховом рынке Азербайджана в краткосрочной и среднесрочной перспективе намечены шаги по интенсивной работе в направлении просвещения и информирования граждан.

Об этом Trend сообщил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

По словам собеседника, в этом направлении предпринимаются фундаментальные шаги как в направлении налаживания сотрудничества со структурами, более близкими к использованию страховых услуг, так и в плане информирования и обеспечения доступа предпринимателей и граждан к страховым услугам.

Исполнительный директор АСА заявил, что у ассоциации в настоящее время налажено сотрудничество с Турецким страховым союзом, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, Фондом развития предпринимательства, Центром социальных исследований и Ассоциацией бухгалтеров и специалистов по рискам.

Было отмечено, что в рамках этого сотрудничества проводятся регулярные встречи по страховому просвещению и фундаментальной пропагандистской работе, а на последующих этапах еще одной приоритетной задачей для ведомства станет налаживание взаимодействия с другими государственными и частными организациями.

"Надеюсь и прогнозирую, что вся наша деятельность даст позитивные результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – подчеркнул Эльмар Мирсалаев.

По словам исполнительного директора АСА, граждане не должны забывать, что страхование, как и во всех других странах, является одним из основных локомотивов экономики.

"Предпринимая прогрессивные шаги в страховом секторе, мы в определенной мере стимулируем развитие экономики Азербайджана", – подытожил Эльмар Мирсалаев.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni