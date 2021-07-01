Стоимость азербайджанской нефти приближается к $76 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 30 июня составила 75,95 доллара за баррель, что на 0,1 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 75,3 доллара за баррель, что на 0,09 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 72,52 доллара за баррель, сократившись относительно предыдущего показателя на 0,1 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 июня составила 76,19 доллара, что на 0,24 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на первое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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