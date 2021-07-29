Грузия назвала сумму выплат, предоставленных гражданам, оставшимся без работы из-за COVID-19

22 789 граждан Грузии, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, в июле получили денежную помощь от государства в размере 200 лари (63,3 доллара), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Речь идет о гражданах, лишившихся работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19 зимой 2020 года. Общая сумма выплат в июле составила 4 557 800 лари (1,5 миллиона долларов).

С января 2021 года нанятые работники, оставшиеся без доходов, ежемесячно получают от государства помощь в размере 200 лари в течение полугода. Тем, кто зарегистрировался на получение помощи в январе-феврале, будет продлен срок получения компенсации, до истечения полных шести месяцев.

Компенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата минимум в 10 лари (3,16 доллара).

Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.