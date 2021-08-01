Депозиты в банках Азербайджана выросли в I полугодии

БАКУ /Trend/ - Общий объем депозитов в банках Азербайджана на начало июля 2021 года достиг 24,16 миллиарда манатов, что на 7,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статистическом отчете Центробанка (ЦБА).

При этом объем депозитов нефинансовых организаций вырос на 9,2 процента по сравнению с показателем на начало июля 2020 года, составив 13,95 миллиарда манатов.

Депозиты физических лиц выросли за год на 9,5 процента - до 8,435 миллиарда манатов.

В отчетный период депозиты в иностранной валюте составили 12,48 миллиарда манатов, сократившись в годовом исчислении на 8,5 процента. Депозиты в национальной валюте выросли на 30,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,68 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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