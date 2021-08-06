Фонд страхования вкладов Азербайджана завершил I полугодие с чистой прибылью

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) завершил первое полугодие 2021 года с чистой прибылью в размере 49 миллионов манатов и досрочно погасил заемные средства на один миллион манатов, привлеченные у Центробанка за последние 10 месяцев.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ADIF, в отчетный период был зафиксирован рост в доходах, полученных фондом от банков, находящихся в процессе ликвидации, в обмен на компенсационные выплаты, что повышает его финансовую устойчивость.

Отмечается, что в период с 2020 года по сегодняшний день Фонд страхования вкладов выплатил компенсацию вкладчикам ликвидированных банков в размере 655 миллионов манатов, или 97 процентов от общей суммы в 676 миллионов манатов.

"Фонд в настоящее время функционирует с прибылью и в соответствии с законодательством может привлекать заемные средства от соответствующих учреждений в случае возникновения проблем с ликвидностью. В собственности ADIF на данный момент находятся государственные векселя на сумму 460 миллионов манатов", - говорится в сообщении.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni