В Азербайджане платежи иностранцев посредством банковских карт выросли более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - В июне 2021 года иностранные граждане потратили в Азербайджане посредством банковских карт 48,3 миллиона манатов, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

По данным обзора, в первом полугодии иностранцы потратили в Азербайджане посредством банковских карт 193,1 миллиона манатов, что на 31 процент меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В прошлом году иностранные граждане посредством банковских карт потратили в Азербайджане 430,2 миллиона манатов, что на 65,7 процента меньше, чем в 2019 году.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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