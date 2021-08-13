В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА

БАКУ /Trend/ - В финансово-банковском секторе Азербайджана после кризиса, вызванного коронавирусной пандемией (COVID-19), продолжается стабилизация, а ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне.

Об этом сообщил Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), доктор экономических наук, профессор Вюсал Гасымлы.

По его словам, с начала года кредитные вложения выросли на 3,3 процента, депозиты – на 7,7 процента, вклады населения – на 5,3 процента, а чистые внешние активы банков – на 10,3 процента.

"Основными направлениями денежно-кредитной политики страны в текущем году являются стабильность национальной валюты и цен, эффективность монетарной политики, обеспечение стабильности финансового сектора и поддержка возрождения экономики в постпандемийный период с использованием регулятивных льгот", – заметил Вюсал Гасымлы.

Было отмечено, что на данный момент основная задача заключается в расширении финансирования экономики из различных источников, а точнее, в увеличении ее капиталовложений.

Исполнительный директор ЦАЭРКА подчеркнул, что в первом полугодии средства, направляемые в основной капитал, сократились на 7,6 процента, а в ненефтяном секторе этот показатель снизился на 11,3 процента.

"В целом мы должны привлечь больше инвестиций, чтобы обеспечить непрерывность экономического роста Азербайджана", – заключил Вюсал Гасымлы.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni