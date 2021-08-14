ЦБ заявил о формировании в Азербайджане позитивного тренда по развитию цифрового банкинга

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сформировался позитивный тренд по развитию цифрового банкинга, и по состоянию на первое июля текущего года 24 из 26 действующих в стране банков предоставляют услуги интернет-банкинга, а 22 – мобильного.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), в первом полугодии зафиксирован значительный прогресс в статистических показателях услуг цифрового банкинга.

Общее количество переводов с текущих счетов банковских клиентов за первые шесть месяцев составило 25,5 миллиона операций, а объем – 93,3 миллиарда манатов.

Было отмечено, что 76 процентов от количества (19,3 миллиона операций) и 70 процентов от объема (64,9 миллиарда манатов) переводов было совершено через цифровой банкинг.

Объем клиентских переводов, осуществляемых через услуги интернет-банкинга, увеличился на 58,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем переводов, осуществляемых посредством услуг мобильного банкинга, увеличился в 2,4 раза. Суммарный объем по данным услугам достиг 59 и 1,6 миллиарда манатов соответственно.

"Эффективная реализация мероприятий, предусмотренных в "Стратегии цифровых платежей на 2021-2023 годы", позволит достичь более высоких результатов по показателям безналичных платежей, будет способствовать быстрому развитию цифровых банковских услуг и формированию в стране конкурентной, инновационной и доступной платежной среды", – добавили в Центробанке.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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