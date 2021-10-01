Объем денежных переводов в Грузии в августе увеличился на 11,2 процента

Согласно отчету Национального банка, объем денежных переводов в Грузию в августе 2021 года увеличился на 11,2 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 204,9 миллиона долларов США, а объем денежных переводов из Грузии увеличился на 18,7 процента до 27,4 миллиона долларов США, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«В августе высоким темпом из стран региона отличались денежные переводы из Казахстана и Кыргызстана, которые выросли на 176,7 процента и 132,6 процента, соответственно, что способствовало изменению общего объема денежных переводов на 1,6 и 0,6 процентных пункта, соответственно.

Денежные переводы из России также увеличились, а из Турции и Украины уменьшились. В отчетном месяце общий объем денежных переводов из стран ЕС увеличился на 13,9 процента, в основном за счет денежных переводов из Италии и Германии на 20,2 процента и 47,2 процента соответственно.

Денежные переводы из Греции умеренно снизились. Денежные переводы из США и Израиля положительно повлияли на рост денежных переводов из других стран. Что касается распределения по странам, основным источником денежных переводов, 41,4 процента являлись страны ЕС и 18,4 процента — Россия. Из стран ЕС высокую долю от общего объема денежных переводов имеют Италия, Греция и Германия», — говорится в отчете, опубликованном Национальным банком.