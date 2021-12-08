Центробанк Азербайджана разработает документ о концептуальном подходе к созданию цифровой валюты в 2022 году

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработает документ о концептуальном подходе к созданию цифровой валюты в 2022 году.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в среду исполнительный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

«Создание цифровой валюты - один из самых актуальных вопросов, и ЦБА принимает активное участие в этом процессе с 2021 года. В международной практике большинство банков уже работает над цифровыми валютами, которые будут выпущены центральными банками, и большинство центробанков проводят исследования в этой области. Среди них и Центральный банк Азербайджана», - сказал он.

Османов отметил, что ЦБА внимательно отслеживает вопросы цифровой трансформации.

“Возможности и риски, создаваемые цифровой валютой, требуют серьезного и глубокого анализа этих процессов, и ЦБА работает над документом о концептуальном подходе к созданию цифровой валюты. В связи с этим мы активно контактируем с международными аналитическими центрами и Центральным банком Турции. Наши команды ежедневно общаются друг с другом. Надеемся, что в следующем году появятся предварительные результаты анализа этой технологии», - сказал Османов.

(Автор: Назрин Исрафилова)