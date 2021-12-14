Американские индексы Dow Jones и S&P максимально снизились с начала декабря

Американский фондовый рынок закрыл первые торги этой недели снижением. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 максимально упали с 1 декабря, показали данные FactSet, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон" в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого.

Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление, пишет MarketWatch.

Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

"На заседании ФРС на этой неделе ожидается объявление о более быстром сокращении количественного смягчения и, возможно, намек на то, что первое повышение ставки в США может произойти раньше, чем предполагалось до этого", - отметила ведущий аналитик Swissquote Айпек Озкардесская.